Российский дизайнер Аника Керимова выступила на форуме предпринимателей в королевстве Бахрейн

В королевстве Бахрейн завершился Всемирный инвестиционный форум предпринимателей 2024. В мероприятии приняли участие представители более 30 стран, в том числе все главы арабских государств. Также на форум съехались мировые бизнес-лидеры, политики, представители общественных организаций.

В составе российской делегации находилась в том числе известный дизайнер, предприниматель, председатель Комитета Индустрии моды, вице-президент Ассоциации Текстильщиков России Аника Керимова. Она выступила на форуме, чтобы рассказать о развитии легкой промышленности в нашей стране.

«Главная наша миссия - объединение российских производителей, работающих в индустрии моды, с целью создать свой, полностью российский продукт, от тканей и фурнитуры до готового изделия, показать, что российские производители и дизайнеры могут выпускать продукцию, ничем не уступающую мировым брендам», – подчеркнула Аника.