«Хор Турецкого» 9 мая даст концерт на Белорусском вокзале

9 мая, в День Победы, коллективы под руководством маэстро Михаила Турецкого, «Хор Турецкого» и SOPRANO, исполнят «Песни Победы» на Белорусском вокзале. Это мероприятие стало традицией, и уже девять лет коллективы исполняют песни, которые являются символами Победы, от «Катюши» и «Смуглянки» до «Дня Победы».

Концерт «Песен Победы» на Белорусском вокзале – это возможность прикоснуться к истории, почтить память героев, почувствовать себя частью великого народа, великой страны. Это большая честь выступить перед ветеранами, снова и снова говорить им «спасибо» – музыкой, словом, делом.

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Вход на концерт свободный.