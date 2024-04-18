Певица Анет Сай выпустила песню «Какая есть», вдохновившись реалити «Большие девочки», которое с успехом идет на телеканале «Пятница!». Кстати, эту композицию Анет не могла закончить 6 лет. Новый сингл певицы станет своего рода посланием, что нельзя сдаваться и опускать руки, теряв свою мечту.

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Сама Анет дала понять, что в юности была закомплексованной и неуверенной в себе девочкой-подростком, точно такой же сомневающейся в себе, как и героини шоу «Большие девочки». Благодаря долгой и упорной работе над собой, ей удалось поверить в собственные силы. Певица намекнула, что если бы в то время услышала такую же песню с подобным посылом, то ей было бы куда проще справиться со своей неуверенностью и скованностью.

«Первый куплет песни я написала больше шести лет назад – я тогда была очень закомплексованным человеком, постоянно в себе сомневалась. Видела, что и многие девчонки вокруг страдают такими же настроениями. После публикации куплета в соцсетях меня стали просить выпустить песню целиком. Но в приоритете были другие треки, для этой было еще не время», - говорит Анет Сай.

Песня Анет Сай «Какая есть» доступна на всех музыкальных площадках. Песню также можно услышать в эфире «Пятницы!» в шоу «Большие девочки».

Смотрим реалити «Большие девочки» каждый четверг в 19.00 на телеканале «Пятница!».