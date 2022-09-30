Звезда «Ведьмака» сыграет в новой «Планете обезьян» 2024 года

Появились подробности следующего фильма из франшизы «Планета обезьян», который получил название Kingdom of the Planet of the Apes («Королевство планеты обезьян»).
Найдена главная женская звезда в этот проект – ею станет 21-летняя английская актриса Фрейя Аллан, снявшаяся в мини-сериале BBC «Война миров» и играющая роль княжны Цири в «Ведьмаке» от Netflix.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Главную мужскую роль сыграет 23-летний американец Оуэн Тиг. Производство картины должно начаться в октябре 2022 года. На посту режиссера - Уэс Болл («Бегущий в лабиринте»). Об этом сообщает издание Deadline.
Сюжет нового фильма развернется через много лет после событий картины «Планета обезьян: Война» 2017 года и откроет совершенно новую главу этой истории. Студия 20th Century анонсирует его на 2024 год.
Напомним, «Планета обезьян» - одна из самых знаковых и легендарных научно-фантастических франшиз в истории кино. Основанный на романе Пьера Буля, первый фильм из этой серии был выпущен компанией 20th Century Fox в 1968 году. За ним последовали четыре сиквела, два сериала, ремейк от Тима Бертона 2001 года и еще три фильма перезагрузки 2011, 2014 и 2017 годов.