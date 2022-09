Звезда «Ведьмака» сыграет в новой «Планете обезьян» 2024 года

Появились подробности следующего фильма из франшизы «Планета обезьян», который получил название Kingdom of the Planet of the Apes («Королевство планеты обезьян»).

Найдена главная женская звезда в этот проект – ею станет 21-летняя английская актриса Фрейя Аллан, снявшаяся в мини-сериале BBC «Война миров» и играющая роль княжны Цири в «Ведьмаке» от Netflix.

Главную мужскую роль сыграет 23-летний американец Оуэн Тиг. Производство картины должно начаться в октябре 2022 года. На посту режиссера - Уэс Болл («Бегущий в лабиринте»). Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет нового фильма развернется через много лет после событий картины «Планета обезьян: Война» 2017 года и откроет совершенно новую главу этой истории. Студия 20th Century анонсирует его на 2024 год.