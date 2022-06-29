Звезда «Очень странных дел» снимется в новом фильме от создателей «Мстителей»

Стриминговый сервис Netflix занялся производством фильма The Electric State («Электрическое государство»), режиссерами и продюсерами которого выступят знаменитые братья Руссо, создавшие финальных «Мстителей».

Главной актрисой проекта стала звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а сценарий написали Кристофер Маркус и Стивен Макфили, которые также работали над последними двумя фильмами о «мстителях». Еще один человек, связанный с Marvel, — актер Крис Прэтт — также ведет переговоры, чтобы присоединиться к новой картине.

Проект станет экранизацией одноименного комикса шведского автора Саймона Сталенхага. Первоисточник рассказывает о девушке-сиротке, которая путешествует по Америке в компании загадочного робота и эксцентричного бродяги в поисках своего младшего брата. Вселенная комикса представляет собой ретрофутуристическое прошлое, поэтому зрители наверняка будут удивлены необычной стилистикой фильма.

Как сообщает издание Deadline, Netflix собирается потратить на этот проект не меньше, чем на свой шпионский боевик «Серый человек», тоже производства братьев Руссо, кстати. Съемки начнутся осенью 2022 года.

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