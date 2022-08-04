Зомби-комедия «Убойный монтаж» и другие премьеры недели

«Убойный монтаж» (оригинальное название - Coupе), 2022, Франция, комедия.
Режиссер: Мишель Хазанавичус. В ролях: Ромен Дюрис, Беренис Бежо и др.
В российском прокате с 4 августа.
Экскурсии в киношное закулисье продолжаются: несколько недель назад нас позвали посмотреть на то, как создается испанская драма («Главная роль»), а теперь приглашают на съемочную площадку французского ужастика. Фильм, который собираются соорудить на наших глазах, повествует об очередном зомби-апокалипсисе и обещает стать событием, ведь перед режиссером в исполнении Ромена Дюриса ставят амбициозную задачу - снять картину без монтажных склеек.
Но, как выясняется, это наименьшая из проблем, с которой столкнется постановщик, ведь по ходу съемок те, кто собирался лишь разыграть зомби-историю, на самом деле превратятся в ходячих мертвецов и до предела усложнят для героя Дюриса выполнение его творческой задачи.
Новое творение французских кинематографистов является ремейком японской ленты «Зомби одним планом»: в 2017 году эта лихая пародия с бюджетом $25 000 собрала в мировом прокате больше тридцати миллионов. Естественно, адаптировать азиатский хит захотели многие уважаемые люди - одним из них оказался французский режиссер Мишель Хазанавичус, десять лет назад сорвавший банк с картиной «Артист». Напомним, блестящая стилизация под немые фильмы взяла пять «Оскаров», один из которых достался лично Хазанавичусу.
При этом к условно легкому жанру Мишелю не привыкать: еще до «Артиста» он снимал пародийные шпионские боевики, поэтому его интерес к японскому хиту был вполне объясним. Увы, на стадии подготовки фильма к прокату возникли проблемы: Хазанавичуса, невзирая на все его регалии, буквально заставили отказаться от названия. Мишель хотел озаглавить фильм просто - Z, но многие на Западе усмотрели в этом поддержку спецоперации на Украине. И режиссер благоразумно сдался, понимая, что в наше время охотники на ведьм могут быть куда опаснее зомби.
«Земля. Перезагрузка» (оригинальное название - Chong qi di qiu), 2021, Китай, фантастика.
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Линь Чжэньчжао. В ролях: Мики Хэ, Чжан Минцань и др.
В российском прокате с 4 августа.
Защитникам природы шлют привет авторы китайского блокбастера, в котором главными врагами человечества становятся растения. Люди, конечно, сами виноваты: испугавшись превращения Земли в пустыню, они (то есть мы) с помощью особых препаратов начали стимулировать флору и спровоцировали роковые преобразования - вчерашние ромашки и березки обернулись пожирающими планету монстрами.
«Семейка монстров» (оригинальное название - Petit vampire), 2020, Франция, анимационный.
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Жоанн Сфар.
В российском прокате с 4 августа.
Нормальные дети редко рвутся в школу, где их ждут строгие учителя и недружелюбные одноклассники. А вот немолодой вампир, застрявший в обличье 10-летнего мальчика, мечтает вкусить (возможно, в прямом смысле) жизни обычного школьника. Ради этого он сбегает из отчего дома и отправляется в ближайшее учебное заведение, где уже вовсю звенит звонок на урок.