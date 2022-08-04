Зомби-комедия «Убойный монтаж» и другие премьеры недели

«Убойный монтаж» (оригинальное название - Coupе), 2022, Франция, комедия.

Режиссер: Мишель Хазанавичус. В ролях: Ромен Дюрис, Беренис Бежо и др.

В российском прокате с 4 августа.

Экскурсии в киношное закулисье продолжаются: несколько недель назад нас позвали посмотреть на то, как создается испанская драма («Главная роль»), а теперь приглашают на съемочную площадку французского ужастика. Фильм, который собираются соорудить на наших глазах, повествует об очередном зомби-апокалипсисе и обещает стать событием, ведь перед режиссером в исполнении Ромена Дюриса ставят амбициозную задачу - снять картину без монтажных склеек.

Но, как выясняется, это наименьшая из проблем, с которой столкнется постановщик, ведь по ходу съемок те, кто собирался лишь разыграть зомби-историю, на самом деле превратятся в ходячих мертвецов и до предела усложнят для героя Дюриса выполнение его творческой задачи.

Новое творение французских кинематографистов является ремейком японской ленты «Зомби одним планом»: в 2017 году эта лихая пародия с бюджетом $25 000 собрала в мировом прокате больше тридцати миллионов. Естественно, адаптировать азиатский хит захотели многие уважаемые люди - одним из них оказался французский режиссер Мишель Хазанавичус, десять лет назад сорвавший банк с картиной «Артист». Напомним, блестящая стилизация под немые фильмы взяла пять «Оскаров», один из которых достался лично Хазанавичусу.

При этом к условно легкому жанру Мишелю не привыкать: еще до «Артиста» он снимал пародийные шпионские боевики, поэтому его интерес к японскому хиту был вполне объясним. Увы, на стадии подготовки фильма к прокату возникли проблемы: Хазанавичуса, невзирая на все его регалии, буквально заставили отказаться от названия. Мишель хотел озаглавить фильм просто - Z, но многие на Западе усмотрели в этом поддержку спецоперации на Украине. И режиссер благоразумно сдался, понимая, что в наше время охотники на ведьм могут быть куда опаснее зомби.

«Земля. Перезагрузка» (оригинальное название - Chong qi di qiu), 2021, Китай, фантастика.