Земля под ногами, Бикович в команде: стартовали съемки второго блока фильма «Вызов»

В Москве и Подмосковье стартовала наземная часть съемок фильма «Вызов» — того самого, ради которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко летали в космос.

Известно, что лишь часть сюжета картины будет развиваться в космическом пространстве, а сцены, произошедшие на Земле, начали снимать только недавно.

К проекту присоединился популярный актер Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд.