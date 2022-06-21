Земля под ногами, Бикович в команде: стартовали съемки второго блока фильма «Вызов»

В Москве и Подмосковье стартовала наземная часть съемок фильма «Вызов» — того самого, ради которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко летали в космос.
Известно, что лишь часть сюжета картины будет развиваться в космическом пространстве, а сцены, произошедшие на Земле, начали снимать только недавно.
К проекту присоединился популярный актер Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд.
«Для меня большая честь быть частью проекта «Вызов». Не только потому, что это первый фильм, который снят в космосе, не только потому, что это уникальное кино, которое своим фактом существования войдет в историю, не только потому, что мои коллеги совершили невозможное, и не только потому, что создатели проекта — мои друзья, команда, с которой мы вместе выпустили успешные и любимые зрителями фильмы, такие как «Холоп», «Хочу замуж», «Отель Белград» и «Без границ», но и потому что в основе картины «Вызов» — захватывающий сюжет, история, которая интересна, даже если она не была бы снята в космосе. Это кино о людях, о подвиге и преодолении себя и, конечно, о любви», — говорит Бикович.
Милош Бикович на борту «Вызова». Фото: Ксения Угольникова
Съемки фильма пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория Вороново. Отдельный блок снимут в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами Роскосмоса.
«Съемки в космосе стали для нас с Климом невероятным экспериментом. До нас не было опыта, на который можно было опереться. Это тот уникальный случай, когда каждый кадр, каждая сцена и мизансцена сочиняются впервые, — говорит актриса Юлия Пересильд. — Вместе мы прошли трудный рисковый путь, научились понимать друг друга с полуслова».
«Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до. Конечно, космос — важнейшая часть фильма, но хочется, чтобы зрителю понравился сюжет целиком», — добавляет режиссер Клим Шипенко.
Напомним, по сюжету один из космонавтов на МКС получает серьезную травму, и его невозможно вернуть на Землю, чтобы провести операцию. В итоге принято решение отправить на орбиту женщину-хирурга, но ее нужно успеть подготовить к полету в космос всего за месяц. «Вызов» — совместный проект госкорпорации «Роскосмос», Первого канала, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. Дистрибутор фильма — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).