«Заслуженный Бэтмен Голливуда» Майкл Китон не посмотрел ни одного супергеройского фильма

70-летний голливудский актер Майкл Китон дважды сыграл Бэтмена - в фильмах 1989 и 1992 года - и снова вернется к этой роли в кинокомиксе «Флэш» 2023 года. Также он отыграл злодея в киновселенной Marvel («Человек-паук: Возвращение домой»). Несмотря на это, артист никогда не смотрел полнометражных фильмов о супергероях, о чем рассказал в новом интервью.
«Я знаю, что люди не верят в то, что я никогда не видел полной версии ни одного из этих фильмов — ни Marvel, ни любого другого. И я не говорю, что не смотрю такое, потому что слишком умный, поверьте мне. Дело не в этом», - цитирует Китона издание Variety.
«Просто я вообще смотрю очень мало вещей. Я начинаю что-то смотреть и думаю, что это здорово. Но смотрю три серии, а потом у меня появляются другие дела!»
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В том же интервью актер признался, что вернулся к роли Темного рыцаря, потому что был впечатлен сценарием нового фильма. По словам Майкла, ему интересны современные масштабные киновселенные. Что, правда, не вяжется с тем фактом, что он за тридцать лет не посмотрел ни одного кинокомикса.