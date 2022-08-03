«Заслуженный Бэтмен Голливуда» Майкл Китон не посмотрел ни одного супергеройского фильма

70-летний голливудский актер Майкл Китон дважды сыграл Бэтмена - в фильмах 1989 и 1992 года - и снова вернется к этой роли в кинокомиксе «Флэш» 2023 года. Также он отыграл злодея в киновселенной Marvel («Человек-паук: Возвращение домой»). Несмотря на это, артист никогда не смотрел полнометражных фильмов о супергероях, о чем рассказал в новом интервью.

«Я знаю, что люди не верят в то, что я никогда не видел полной версии ни одного из этих фильмов — ни Marvel, ни любого другого. И я не говорю, что не смотрю такое, потому что слишком умный, поверьте мне. Дело не в этом», - цитирует Китона издание Variety.

«Просто я вообще смотрю очень мало вещей. Я начинаю что-то смотреть и думаю, что это здорово. Но смотрю три серии, а потом у меня появляются другие дела!»