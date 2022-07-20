Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в фильме-мюзикле о взрослении поэта

В России снимут новый фильм про Александра Пушкина. Он будет называться «Пророк» и получит поддержку от Фонда кино.
Создатели картины покажут историю взросления поэта и его вклад в русскую культуру. При этом речь идет о довольно легком музыкальном фильме, так как сообщается, что источником вдохновения для проекта послужит голливудский фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» 2016 года.
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Как передает «Бюллетень кинопрокатчика», главная роль досталась актеру Юре Борисову. Также на экране появятся Паулина Андреева в образе хозяйки литературного салона, княгини Авдотьи Голицыной и Кирилл Ковбас, играющий Ивана Пущина.
Выход «Пророка» в прокат запланирован на 14 февраля 2024 года.