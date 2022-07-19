«Я хочу сыграть эту роль!»: Прилучный снимается в триллере про отца, спасающего сына

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Идея проекта принадлежит молодому режиссеру Гарику Петросяну. Первоначально он снял по ней короткометражный фильм, в котором продюсеры увидели потенциал для большой полнометражной ленты.

«Я даже не мог себе представить, что моя короткометражка, которая готовилась для выпускного экзамена, превратится в полный метр. Я думал, на этом приятные сюрпризы закончились, но потом Павел Прилучный, прочитав сценарий, сказал: «Я хочу сыграть эту роль!» Вот тогда я понял — будет крутое кино с классным актером!» — делится эмоциями постановщик.

Съемки ведет «Кинокомпания братьев Андреасян». Большинство сцен будет сниматься в павильонах напротив больших LED-экранов. Выход киноленты в прокат запланирован на конец 2022 года.