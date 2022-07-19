«Я хочу сыграть эту роль!»: Прилучный снимается в триллере про отца, спасающего сына

Успех зависит о того, насколько папа окажется быстрым.
Павел Прилучный

Павел Прилучный на съемках фильма «Слон». Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

Павел Прилучный приступил к съемкам драматического триллера «Слон».

По сюжету его герой мчится из Воронежа в Москву, чтобы успеть заплатить за дорогостоящую операцию сына. Обстоятельства сложились так, что счет идет на минуты.

«Это очень интересная и неожиданная для меня история, — говорит Павел. — Большую часть времени на экране будет только один актер. Это — эксперимент, и я бы даже сказал, что это вызов для меня. Надеюсь, вам понравится!»

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Идея проекта принадлежит молодому режиссеру Гарику Петросяну. Первоначально он снял по ней короткометражный фильм, в котором продюсеры увидели потенциал для большой полнометражной ленты.

«Я даже не мог себе представить, что моя короткометражка, которая готовилась для выпускного экзамена, превратится в полный метр. Я думал, на этом приятные сюрпризы закончились, но потом Павел Прилучный, прочитав сценарий, сказал: «Я хочу сыграть эту роль!» Вот тогда я понял — будет крутое кино с классным актером!» — делится эмоциями постановщик.

Съемки ведет «Кинокомпания братьев Андреасян». Большинство сцен будет сниматься в павильонах напротив больших LED-экранов. Выход киноленты в прокат запланирован на конец 2022 года.

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