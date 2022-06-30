Вышел трейлер ромкома, в котором воссоединились Джулия Робертс и Джордж Клуни

29 июня кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер нового ромкома «Билет в рай» (Ticket to Paradise) — того самого, где Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снялись вместе, да еще и в роли бывших супругов.

По сюжету, разведенная чета мчится на другой конец света, чтобы отговорить свою без ума влюбленную дочь совершить ту же ошибку, что и они сами в молодости. При этом, хочешь не хочешь, а им придется работать вместе. Что может привести к тому, что упрямые «бывшие» вспомнят, почему они когда-то полюбили друг друга. Судя по трейлеру, диалоги главных героев просто «разорвут» зрительский зал.