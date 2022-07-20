Выход фильма «Воланд» откладывается на полгода

К сожалению, отечественный фильм «Воланд» Михаила Локшина, снимаемый по роману «Мастер и Маргарита», не выйдет в кинотеатрах 1 января 2023 года, как было заявлено ранее.

Об этом стало известно 20 июля. Создатели картины не успевают доснять библейскую часть сюжета. Проект будет полностью готов только в мае 2023-го, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Бюджет картины весьма внушительный для российского кино – 1,2 миллиарда рублей.