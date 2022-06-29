Вуди Аллен заговорил о завершении карьеры из-за стриминговых сервисов

Знаменитый режиссер Вуди Аллен подумывает о том, чтобы завершить карьеру. И дело не в надоевших скандалах из личной жизни. На днях 86-летний постановщик провел «прямой эфир» в социальной сети, где вопросы ему задавал известный актер Алек Болдуин. И вот что сказал кинодеятель о своей дальнейшей карьере.

«Возможно, я сниму еще как минимум один фильм. Большинство острых ощущений ушли. Когда я раньше снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты снимаешь кино и получаешь пару недель в кинотеатре. Может быть, шесть недель или четыре недели, а затем все сразу переходит в потоковое вещание или к просмотру по запросу… А это не одно и то же… Для меня это не так приятно», — цитирует Аллена издание Variety.

Режиссер отметил, что удовольствие от создания фильма и выпуска его в прокат уже совсем не то. Он сказал, что снимет еще одну картину и понаблюдает за тем, какие ощущения она принесет. Если все будет также уныло, Вуди вполне может завязать с книнематографом.

Напомним, за свою карьеру режиссер получил четыре «Оскара» и множество других кинонаград. Он снял около 60 фильмов и был неоднократно признан одним из величайших и наиболее влиятельных режиссеров современности.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: