Волшебный Восток: Disney экранизирует сборник сказок «Тысяча и одна ночь»

Студия Disney запустила производство фэнтези-фильма с элементами фантастики, вдохновленного сборником арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Сценарий уже готов, но его детали пока засекречены.

«Это будет оригинальный вариант наследия древних народных сказок, который станет отдельной интеллектуальной собственностью, не связанной с какой-либо существующей франшизой Disney, такой как «Аладдин», например», — пишет обозреватель издания Deadline.

Сказка про Аладдина, раскрученная «Диснеем», кстати, входит в сборник «Тысяча и одна ночь». Как и истории об Али-Бабе, Синдбаде-мореходе и других восточных героях. Но, судя по сообщению, нас ждет совершенно новый продукт от студии, не связанный с фильмом «Аладдин» 2019 года.

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