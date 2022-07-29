«Внутри ее тела и разума»: вышел трейлер байопика о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли

Актриса потрясающе перевоплотилась в культовую звезду.
«Блондинка»

Ана де Армас в фильме «Блондинка». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

28 июля Netflix опубликовал полноценный трейлер предстоящего биографического фильма «Блондинка» (Blonde), в котором Ана де Армас перевоплотилась в культовую звезду эстрады и кино Мэрилин Монро.

Фильм основан на романе-бестселлере Джойс Кэрол Оутс и рассказывает о жизни певицы с детства, когда ее звали Норма Джин Мортенсон, до триумфа на экране, вместе со всеми романтическими похождениями звезды.

«Фильм движется вместе с ее чувствами и переживаниями. Есть моменты, когда мы находимся внутри ее тела и разума, и это даст зрителям возможность испытать, каково это быть Нормой и Мэрилин одновременно», — говорит исполнительница главной роли.

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Напомним, что на Западе картина получила самый высокий возрастной рейтинг.

Премьера на Netflix состоится 28 сентября.

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