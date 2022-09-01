Винни-Пух и Пятачок пришли мстить: вышел трейлер хоррора «Кровь и мед»

По сути, картина является стандартной историей о группе женщин, на которую охотятся маньяки. Но здесь все таинственным образом замешано на детской книжке: создается интрига, зачем убийцы нацепили на себя костюмы диснеевских персонажей.

«Пух и Пятачок становятся дикими и впадают в жестокую ярость после того, как Кристофер Робин бросил их», — говорится в описании фильма.

Особо раскрученных звезд в проекте нет, если не считать таковой самого Винни-Пуха. Этот маркетинговый ход точно сработает.

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Дата выхода ужастика еще не названа.