Винни-Пух и Пятачок пришли мстить: вышел трейлер хоррора «Кровь и мед»

31 августа вышел трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» (Winnie the Pooh: Blood and Honey) — того самого фильма, в котором добрую сказку о медвежонке превратили в кровавый ужас. Ролик смотрите на свой страх и риск.
По сути, картина является стандартной историей о группе женщин, на которую охотятся маньяки. Но здесь все таинственным образом замешано на детской книжке: создается интрига, зачем убийцы нацепили на себя костюмы диснеевских персонажей.
«Пух и Пятачок становятся дикими и впадают в жестокую ярость после того, как Кристофер Робин бросил их», — говорится в описании фильма.
Особо раскрученных звезд в проекте нет, если не считать таковой самого Винни-Пуха. Этот маркетинговый ход точно сработает.
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Дата выхода ужастика еще не названа.