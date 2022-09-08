Вестерн «Смерть в прерии» и другие премьеры недели

«Смерть в прерии» (оригинальное название - Terror on the Prairie), 2022, США, вестерн.

Режиссер: Майкл Полиш. В ролях: Джина Карано, Ник Сирси и др.

В российском прокате с 8 сентября.

Создатели восточногерманских вестернов с Гойко Митичем убеждали нас в том, что на Диком Западе лишения терпели исключительно представители коренного населения, но на самом деле страдания выпадали не только на долю индейцев.

Яркое тому доказательство - семья Макаллистеров, проживающая на ранчо в Монтане и, мягко говоря, не купающаяся в роскоши. Снег, холод, ветер, долги - вот все, что нашли Макаллистеры, отправившись в прерии за американской мечтой. Но главное испытание ждет впереди: когда глава семьи уедет в город с целью найти хоть какой-то заработок, на ранчо заявится шайка бандитов, и оставшаяся без супружеской поддержки миссис Макаллистер вынуждена будет взяться за оружие, дабы защитить себя и двоих детей.

Когда-то казалось, что экс-звезде боев без правил Джине Карано суждено стать женским вариантом Дуэйна Джонсона (не зря они вместе сыграли в шестом «Форсаже»), но в последнее время слава девушки померкла. В апреле Джине исполнилось 40, ее умение засветить врагу пяткой в висок уже не так будоражит зрительское воображение.

Приходится заново искать себя, и вот первые плоды этих поисков. Представить себе специалистку по тайскому боксу в вестерне довольно сложно - с тем же успехом Брюс Ли мог бы солировать в «Гардемаринах». Но Джина пошла на смелый шаг: ее героиня здесь голыми руками и ногами не воюет принципиально - использует лишь ножи, ружья и пистолеты. В таком формате зрителям проще разглядеть ее актерский талант (пусть его наличие и продолжает вызывать сомнения) и заодно насладиться фирменными атрибутами жанра - надвинутая на лоб шляпа, вылетающий из кобуры кольт, наброшенное на жертву лассо.

Согласитесь, если бы посреди этой красоты почтенная мамаша вдруг начала махать ногами в стиле Джеки Чана, это был бы уже не вестерн, а водевиль.

«Тихое озеро» (оригинальное название - Bull Shark), 2022, США, ужасы.