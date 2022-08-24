В России снимут славянское фэнтези про Древнюю Русь

Режиссер Ким Дружинин, работавший над военной драмой «28 панфиловцев», снимет кино в жанре славянского фэнтези. Это будет экранизация романа Юрия Никитина «Ингвар и Хельга» (также «Ингвар и Ольха»).
«Наша история раскручивается в жанре фэнтези, это дает нам возможность пофантазировать не только о том, как могло происходить объединение племен на Руси, но и о том, как люди тогда жили, о чем мечтали и, самое главное, как любили», — цитирует режиссера ТАСС.
Создатели проекта планируют насытить фильм конными погонями и рукопашными боями. Но не исключается большое использование компьютерной графики и виртуальных декораций.
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Добавим, что события романа «Ингвар и Ольха» 1998 года разворачиваются в IX веке. По сюжету в земли восточных славян врывается племя руссов, которыми командуют Ингвар, сын Рюрика, его возлюбленная княгиня Ольха и воевода Вещий Олег.