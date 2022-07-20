В России снимут фильм-мюзикл о Бременских музыкантах с Константином Хабенским

Бременские музыканты из советского мультфильма станут героями семейного мюзикла в исполнении известных актеров. Данную киноадаптацию представили на питчинге Фонда кино.
Съемками займется студия «ТриТэ» Никиты Михалкова» совместно с «Союзмультфильмом». Этой коллаборации удалось получить права на использование музыки Геннадия Гладкова.
По сюжету музыканты отправятся на фестиваль, а по пути проедут через пол-России. Кроме событий, показанных в культовом мультфильме, зрителей ждут и новые повороты сюжета. Например, будет рассказано о знакомстве Трубадура и его группы.
Как передает сайт «Кино-Театр.ру», Константин Хабенский сыграет в этом проекте Гениального Сыщика, Тихон Жизневский — Трубадура, Сергею Бурунову досталась роль Короля, а Марии Ароновой — Атаманши разбойников.
Ждем этот невероятный ансамбль на большом экране. А другие новости из жизни знаменитостей ждут вас в Telegram-канале «Звездная пыль».