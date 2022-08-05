В новом боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом есть неожиданные камео двух суперзвезд

5 августа в прокат вышел (в странах СНГ, но не в России) новый боевик с Брэдом Питтом «Быстрее пули» — про группу матерых киллеров, запертых в сверхскоростном японском поезде.

Кроме исполнителя главной роли, в картине снялись и другие известные актеры: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоуи Кинг, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, Зази Битц, Сандра Буллок.

Но и это еще не все! Есть еще два актера уровня Питта, которые сыграли в новом боевике небольшие камео. Если не хотите спойлеров, то дальше лучше не читать. Но умолчать о появлении этих ребят мы просто не можем.