В новом боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом есть неожиданные камео двух суперзвезд

5 августа в прокат вышел (в странах СНГ, но не в России) новый боевик с Брэдом Питтом «Быстрее пули» — про группу матерых киллеров, запертых в сверхскоростном японском поезде.
Кроме исполнителя главной роли, в картине снялись и другие известные актеры: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоуи Кинг, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, Зази Битц, Сандра Буллок.
Но и это еще не все! Есть еще два актера уровня Питта, которые сыграли в новом боевике небольшие камео. Если не хотите спойлеров, то дальше лучше не читать. Но умолчать о появлении этих ребят мы просто не можем.
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В одном из эпизодов главный герой обменивается костюмами со случайным пассажиром. И этим парнем оказывается Ченнинг Татум! Хотя, неудивительно. Питт, Буллок и Татум недавно снялись вместе в приключенческом фильме «Затерянный город». Вот и снова пересеклись на площадке.
А еще в конце фильма мы узнаем, что главный герой заменил другого киллера в миссии с поездом. И этого убийцу сыграл Райан Рейнольдс. Режиссер «Быстрее пули» Дэвид Литч снял «Дэдпула-2», поэтому тут тоже все предсказуемо.
Ченнинг Татум и Райан Рейнольдс. Фото: Global Look Press