В Москве снимают новую экранизацию повести «Вам и не снилось» с Викторией Толстогановой

27 августа Киностудия имени Горького запустила в Москве съемки новой картины по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В фильме под рабочим названием «Вера» в центре сюжета окажется мать главного героя оригинальной истории. Ее сыграет актриса Виктория Толстоганова.
«Это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии имени Горького 40 лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки, Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка», — цитирует ТАСС генерального продюсера картины Лику Бланк.
Однако финал новой экранизации будет отличаться от концовки оригинальной повести. В актерском составе также значатся Ольга Сутулова и Алексей Розин.
«Сейчас я только вхожу в роль Веры. Чувствую, как она «выглядит» изнутри. Так как это совсем не я, мне важно это ощущать, понимать, что я в каком-то другом теле нахожусь. Своей мамы, например. Мне это очень помогает. Я думаю о своей маме, когда начинаю эту роль играть. А там будет видно», — комментирует Виктория Толстоганова.
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Первый съемочной день прошел в здании той же школы, где снимался фильм «Вам и не снилось» Ильи Фрэза 1981 года. Киношники будут работать до ноября — в Москве, Петербурге и Новороссийске. Премьера «Веры» запланирована на 2023 год.