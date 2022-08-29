В Москве снимают новую экранизацию повести «Вам и не снилось» с Викторией Толстогановой

27 августа Киностудия имени Горького запустила в Москве съемки новой картины по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В фильме под рабочим названием «Вера» в центре сюжета окажется мать главного героя оригинальной истории. Ее сыграет актриса Виктория Толстоганова.

«Это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии имени Горького 40 лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки, Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка», — цитирует ТАСС генерального продюсера картины Лику Бланк.

Однако финал новой экранизации будет отличаться от концовки оригинальной повести. В актерском составе также значатся Ольга Сутулова и Алексей Розин.