В Абхазии снимут фильм про «ореховую лихорадку»

15 сентября в Абхазии начнутся съемки фильма «Последняя цена». Это будет дебютная полнометражная картина 31-летнего режиссера Наура Гармелии (он же автор сценария). Она задумана как комедийно-криминальная история про возникновение «ореховой лихорадки».

По сюжету, в мире неожиданно выросли цены на орехи. Абхазская семья, выращивающая фундук, решила, что теперь-то они обогатятся. Но в их поселке появляется банда, ворующая урожай. Фильм предположительно выйдет в 2023 году.

Об этом ТАСС рассказал Федор Щербаков - гендиректор киностудии «Ленфильм», которая занимается производством проекта.

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