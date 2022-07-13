«Уже 35 чертовых лет»: Микки Рурк раскритиковал актерское мастерство Тома Круза

Голливудский актер Микки Рурк безжалостно прошелся по работе своего коллеги Тома Круза.

69-летнего артиста попросили прокомментировать новый фильм «Топ Ган: Мэверик», поражающий своим экшеном. Но Рурка игра Круза абсолютно не впечатлила.

«Он играет одну и ту же роль уже 35 чертовых лет. Я такое не уважаю. Меня не интересуют деньги или влияние. Мне плевать… - сказал Микки в передаче Piers Morgan Uncensored. - Когда я смотрю на Аль Пачино или Кристофера Уокена за работой, или ранние работы Де Ниро, или Ричарда Харриса, или Рэя Уинстона, я хочу быть похожим на таких актеров. Многие ребята пытались стать актерами».

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Напомним, что Том Круз стал звездой благодаря таким фильмам, как «Рискованный бизнес» (1983), «Лучший стрелок» (1986), «Человек дождя» (1988), «Рожденный четвертого июля» (1989), «Интервью с вампиром» (1994), «Джерри Магуайер» (1996), «Магнолия» (1998) и, конечно же, франшизе «Миссия невыполнима». А вы тоже считаете, что он везде играет одного и того же парня?

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