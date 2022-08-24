Ума не потянула бы: почему Квентин Тарантино не снял Мишель Йео в «Убить Билла», хотя фанател от нее

Любопытный факт: режиссер Квентин Тарантино является большим фанатом актрисы Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Безумно богатые азиаты»). Однако, когда постановщик снимал свою культовую сагу про западные и восточные мафии «Убить Билла», он почему-то не пригласил своего кумира ни на одну из ролей, даже камео.
В новом интервью 60-летняя актриса раскрыла, почему она осталась за бортом проекта. А ведь они с Тарантино обсуждали ее участие.
«Я задала Квентину тот же вопрос, — цитирует Мишель журнал Town & Country. - Он очень умен. Он сказал: «Кто бы поверил, что Ума Турман может надрать тебе задницу?»
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Йео добавила, что Тарантино очень настойчивый и страстный, когда дело касается его работы, и именно поэтому стал выдающимся режиссером. По словам артистки, он сыграл большую роль в том, что она вернулась в профессию после травмы спины, когда думала, что больше не выйдет на съемочную площадку.
Так почему он до сих пор не снял Мишель ни в одном из своих фильмов?