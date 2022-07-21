Триллер «Темные очки» и другие премьеры недели

«Темные очки» (оригинальное название - Occhiali neri), 2022, Италия, триллер.

Режиссер: Дарио Ардженто.

В ролях: Иления Пасторелли, Азия

Ардженто и др.

В российском прокате с 21 июля.

Забытый Голливудом отечественный прокат ищет спасения в Европе - в частности, на помощь нам спешат земляки Феллини и Бертолуччи. Пару месяцев назад публике предложили итальянскую мелодраму («Супергерои»), позже представили комедию («Афера по-неаполитански»), теперь пришла очередь триллера. Его героиня - длинноногая Диана, элитная жрица любви, которая трудится в уютной римской квартирке, ездит на «Мерседесе» и меньше 500 евро за ночь не берет.

Но, как известно, предоставление платных сексуальных услуг несет в себе определенные риски, вот и Диана сталкивается с маньяком, разъезжающим по Вечному городу на белом фургоне и вспарывающим глотки представительницам древнейшей профессии. В отличие от менее везучих коллег Диана сохранила горло в неприкосновенности, но душегуб девушку все-таки покалечил - вытолкнул своим фургоном ее «мерс» на перекресток и спровоцировал аварию, в результате которой героиня потеряла зрение. Теперь ее жизнь усложняется - надо не только как-то продолжать работать, но и высматривать ослепшими глазами не отстающего от нее убийцу.

Простой, местами даже примитивный триллер откровенно смахивает на «Доказательство смерти» Квентина Тарантино, и тому есть разумное объяснение: автором «Темных очков» является классик итальянского хоррора Дарио Ардженто, чьи ранние работы киноман Квентин наверняка знает наизусть.

Ну а сам 81-летний Дарио остается верен своему стилю, снимая так, словно на дворе все еще начало 80-х. Лишь только за это ему стоит поаплодировать и позвать на солидный фестиваль (не случайно премьера «Черных очков» состоялась в Берлине). Ну а итальянским проституткам можно лишь посочувствовать: если с утра до вечера лицезреть толстопузых клиентов и кровожадных маньяков, поневоле возникнет желание поскорее ослепнуть.