Триллер «Темные очки» и другие премьеры недели

- «Темные очки» (оригинальное название - Occhiali neri), 2022, Италия, триллер.
- Режиссер: Дарио Ардженто.
- В ролях: Иления Пасторелли, Азия
- Ардженто и др.
- В российском прокате с 21 июля.
Забытый Голливудом отечественный прокат ищет спасения в Европе - в частности, на помощь нам спешат земляки Феллини и Бертолуччи. Пару месяцев назад публике предложили итальянскую мелодраму («Супергерои»), позже представили комедию («Афера по-неаполитански»), теперь пришла очередь триллера. Его героиня - длинноногая Диана, элитная жрица любви, которая трудится в уютной римской квартирке, ездит на «Мерседесе» и меньше 500 евро за ночь не берет.
Но, как известно, предоставление платных сексуальных услуг несет в себе определенные риски, вот и Диана сталкивается с маньяком, разъезжающим по Вечному городу на белом фургоне и вспарывающим глотки представительницам древнейшей профессии. В отличие от менее везучих коллег Диана сохранила горло в неприкосновенности, но душегуб девушку все-таки покалечил - вытолкнул своим фургоном ее «мерс» на перекресток и спровоцировал аварию, в результате которой героиня потеряла зрение. Теперь ее жизнь усложняется - надо не только как-то продолжать работать, но и высматривать ослепшими глазами не отстающего от нее убийцу.
Простой, местами даже примитивный триллер откровенно смахивает на «Доказательство смерти» Квентина Тарантино, и тому есть разумное объяснение: автором «Темных очков» является классик итальянского хоррора Дарио Ардженто, чьи ранние работы киноман Квентин наверняка знает наизусть.
Ну а сам 81-летний Дарио остается верен своему стилю, снимая так, словно на дворе все еще начало 80-х. Лишь только за это ему стоит поаплодировать и позвать на солидный фестиваль (не случайно премьера «Черных очков» состоялась в Берлине). Ну а итальянским проституткам можно лишь посочувствовать: если с утра до вечера лицезреть толстопузых клиентов и кровожадных маньяков, поневоле возникнет желание поскорее ослепнуть.
Фото: кадр из фильма
- «Пес-самурай и город кошек» (оригинальное название - Paws of Fury: The Legend of Hank), 2022, США - Китай, анимационный.
- Режиссеры: Марк Куцир, Роб Минкофф.
- В российском прокате с 21 июля.
Прокатчики, запихнувшие в российское название этого мультика словосочетание «пес-самурай», заставили вздрогнуть интеллектуалов, мгновенно вспомнивших о драме Джима Джармуша «Пес-призрак: Путь самурая». Но нет, артхаусом тут и не пахнет, зато за версту несет кучей кошек и одной собакой, которая, как ни странно, действительно вознамерилась стать самураем.
Фото: кадр из фильма
- «Хронос», 2022, Россия, фантастика.
- Режиссеры: Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов. В ролях: Сергей Пускепалис, Иван Жидков и др.
- В российском прокате с 21 июля.
Кто-то из героев этого киноальманаха живет в настоящем (как, например, владелец модного ресторана в исполнении Сергея Пускепалиса), кто-то - в недалеком будущем, кто-то - в относительно далеком прошлом. Все герои в том или ином виде будут путешествовать во времени, ведь все три вошедшие в фильм истории написаны по мотивам рассказов знаменитого советского фантаста Кира Булычева.