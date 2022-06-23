Триллер «Род мужской» и другие премьеры недели

«Род мужской» (оригинальное название - Men), 2022, Великобритания, триллер.

Режиссер: Алекс Гарленд. В ролях: Джесси Бакли, Рори Киннер и др.

В российском прокате с 23 июня.

Молодая англичанка Харпер Марлоу, чей муж недавно покончил с собой, решает успокоить расшатанные нервы на природе и отправляется на выходные в маленькую деревеньку. Девушка арендует дом, принадлежащий улыбчивому джентльмену по имени Джеффри, и приступает к работе по приведению своей психики в порядок. В качестве стартового рывка Харпер выбирает прогулку по тихим провинциальным дорожкам, но сельскую идиллию нарушает некий странный мужчина, начинающий преследовать девушку. Перепуганной вдове удается оторваться от преследователя, но долгожданного спокойствия это не приносит. К тому же вскоре Харпер начинает понимать, что все встречающиеся ей в деревне мужчины, от священника до полицейского, чрезвычайно похожи на того самого улыбчивого владельца дома Джеффри.

Англичанин Рори Киннер вряд ли может пожаловаться на плохо сложившуюся актерскую карьеру: к своим 44 годам он успел сняться в четырех фильмах о Джеймсе Бонде, каждый из которых стал международным хитом - о чем еще можно мечтать? Однако во всех этих фильмах Рори сыграл роль, мягко говоря, не самую важную (артисту достался образ Билла Таннера, преданного помощника главы британской секретной службы). То есть Киннера вроде бы все знают, но в зрительском сознании он прочно зафиксирован как неприметный парень на побегушках. И вот у артиста наконец появился шанс проявить себя во всей красе - в «Роде мужском» он не просто исполняет главную роль, а делит ее на целую галерею образов. Именно Киннер предстает в обличье Джеффри и его странных двойников, словно задавшихся целью свести с ума заезжую столичную дамочку. После столь впечатляющего перформанса авторам бондианы стоит повысить Рори как минимум до роли главного злодея.

«Дикая» (2022), Россия, комедия.