Триллер «Челюсти. Столкновение» и другие премьеры недели

«Челюсти. Столкновение» (оригинальное название - Shark Bait), 2021, Великобритания, триллер.

Режиссер: Джеймс Нанн. В ролях: Холли Эрл, Джек Трумен и др.

В российском прокате с 18 августа.

Компания молодых американцев веселится где-то на мексиканском побережье, уничтожая тонны алкоголя и не особо думая о соблюдении закона. Захотелось по пьяной лавочке покататься на гидроциклах? Почему нет - один раз живем! Платить за аренду плавсредств будет Пушкин, а гости из США тем временем уже умчатся в открытое море, где на бескрайних карибских просторах устроят веселые покатушки.

Кончится это веселье, разумеется, плохо - во время очередного лихого маневра управляемые бухими янки гидроциклы столкнутся, на одной из лодок умрет двигатель, вторая вообще пойдет ко дну, ну а самый невезучий из беззаботных туристов заработает тяжелейший перелом. За всем происходящим с интересом будет наблюдать здоровенная акула, и совсем нетрудно догадаться, какими окажутся ее гастрономические приоритеты на ближайшие сутки.

В России любое кино про кровожадных морских хищников принято именовать «Челюстями» (никакого уважения к классике и лично Стивену Спилбергу), вот и на сей раз прокатчики напрягать извилины не стали. Не особо напрягались и авторы фильма, в оригинале именуемого «Приманка для акул». Эти авторы, кстати, по большей части британцы, и свои «Карибы» снимали на Мальте.

Увы, присутствие тонкого английского вкуса вы здесь вряд ли обнаружите: примитивный сюжет и топорные спецэффекты - явно не то, к чему привыкли ценители творчества Ванессы Редгрейв и Энтони Хопкинса. Для менее требовательных зрителей этот типовой триллер, возможно, станет неплохим способом убить вечер, но творческих откровений ждать все же не стоит - все самое интересное о противостоянии акулы и человека в далеком 1975 году уже рассказал вышеупомянутый Спилберг.