Триллер «Челюсти. Столкновение» и другие премьеры недели

- «Челюсти. Столкновение» (оригинальное название - Shark Bait), 2021, Великобритания, триллер.
- Режиссер: Джеймс Нанн. В ролях: Холли Эрл, Джек Трумен и др.
- В российском прокате с 18 августа.
Компания молодых американцев веселится где-то на мексиканском побережье, уничтожая тонны алкоголя и не особо думая о соблюдении закона. Захотелось по пьяной лавочке покататься на гидроциклах? Почему нет - один раз живем! Платить за аренду плавсредств будет Пушкин, а гости из США тем временем уже умчатся в открытое море, где на бескрайних карибских просторах устроят веселые покатушки.
Кончится это веселье, разумеется, плохо - во время очередного лихого маневра управляемые бухими янки гидроциклы столкнутся, на одной из лодок умрет двигатель, вторая вообще пойдет ко дну, ну а самый невезучий из беззаботных туристов заработает тяжелейший перелом. За всем происходящим с интересом будет наблюдать здоровенная акула, и совсем нетрудно догадаться, какими окажутся ее гастрономические приоритеты на ближайшие сутки.
В России любое кино про кровожадных морских хищников принято именовать «Челюстями» (никакого уважения к классике и лично Стивену Спилбергу), вот и на сей раз прокатчики напрягать извилины не стали. Не особо напрягались и авторы фильма, в оригинале именуемого «Приманка для акул». Эти авторы, кстати, по большей части британцы, и свои «Карибы» снимали на Мальте.
Увы, присутствие тонкого английского вкуса вы здесь вряд ли обнаружите: примитивный сюжет и топорные спецэффекты - явно не то, к чему привыкли ценители творчества Ванессы Редгрейв и Энтони Хопкинса. Для менее требовательных зрителей этот типовой триллер, возможно, станет неплохим способом убить вечер, но творческих откровений ждать все же не стоит - все самое интересное о противостоянии акулы и человека в далеком 1975 году уже рассказал вышеупомянутый Спилберг.
- «Развод в стиле кунг-фу» (оригинальное название - Kung Fu Zohra), 2022, Франция, комедия.
- Режиссер: Мабрук Эль Мекри. В ролях: Сабрина Уазани, Рамзи Бедиа и др.
- В российском прокате с 18 августа.
Фото: кадр из фильма
Если вам понравилось, как 20 лет назад Дженнифер Лопес махала ногами и кулаками в триллере «С меня хватит!», то вот похожая история о семейных трудностях, но уже с французским акцентом и комедийным уклоном. Ее героиня терпит побои от мужа-грубияна и в какой-то момент решает дать сдачи, а тут как раз под руку подвернулся старик китаец, готовый обучить даму восточным единоборствам.
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- «Икар» (оригинальное название - Icare), 2022, Бельгия - Франция, анимационный.
- Режиссер: Карло Вогеле.
- В российском прокате с 18 августа.
Фото: кадр из фильма
Европейские мультипликаторы весьма креативно подошли к экранизации легенды о греческом мальчике Икаре, который, напомним, с помощью созданных его отцом крыльев мог летать. К одной легенде создатели нового мультика лихо присобачили другую - о Минотавре, который в данном случае оказывается милейшим созданием, способным очаровать впечатлительного летающего мальчугана.