Топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен на 2022 год

Анимационные фильмы уже давно доказали, что могут рвать кассу не хуже, чем игровое кино с живыми актерами.

И если составить топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен, то станет понятно, что именно в последние десять лет анимация заняла железное место в прокате.

И кстати, считается, что сиквелы всегда принимаются зрителями хуже оригинальных картин, но в этом рейтинге ситуация иная.