Топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен на 2022 год

Анимационные фильмы уже давно доказали, что могут рвать кассу не хуже, чем игровое кино с живыми актерами.
И если составить топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен, то станет понятно, что именно в последние десять лет анимация заняла железное место в прокате.
И кстати, считается, что сиквелы всегда принимаются зрителями хуже оригинальных картин, но в этом рейтинге ситуация иная.
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Представляем вам самую кассовую мировую анимацию!
10. «Король Лев», Walt Disney, 1994 год – 986 миллионов долларов в мировом прокате.
9. «Зверополис», Walt Disney, 2016 год – 1 миллиард и 4,5 миллиона долларов.
8. «В поисках Дори», Pixar, 2016 год – 1 миллиард и 25 миллионов долларов.
7. «Гадкий Я – 3», Illumination, 2017 год – 1 миллиард и почти 33 миллиона долларов.
6. «История игрушек: Большой побег», Pixar, 2010 год – 1 миллиард и 68 миллионов долларов.
5. «История игрушек – 4», Pixar, 2019 год – 1 миллиард и 73 миллиона долларов.
4. «Миньоны», Illumination, 2015 год – 1,16 миллиарда долларов.
3. «Суперсемейка-2», Pixar, 2018 год – 1,24 миллиарда долларов.
2. «Холодное сердце», Walt Disney, 2013 год – 1,26 миллиарда долларов.
1. «Холодное сердце – 2», Walt Disney, 2019 год – 1,44 миллиарда долларов.