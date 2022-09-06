Том Круз оседлал пикирующий самолет и помахал зрителям - видео

Страсть Тома Круза к живым каскадерским трюкам всем давно известна. Но недавно он ее снова подтвердил весьма дерзким способом.
На мероприятии CinemaCon перед трейлером нового боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» зрителям показали кадры того, как 60-летний актер пиарит другой кинорелиз со своим участием – «Топ Ган: Мэверик» 2022 года. На днях данный ролик появился в YouTube, и он захватывающий.
Том снялся на летящем биплане в момент, когда он покинул кресло пилота и оперся на крыло – без шлема и, наверняка, без страхов. Круз рассказал в камеру о новом фильме. Но даже если вы не знаете английский, досмотрите видео до конца. Там самолет падает на бок и круто уходит вниз. А бесстрашный актер в этот момент даже в кресло не вернулся – только помахал зрителям и блеснул голливудской улыбкой.
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Напомним, финал франшизы «Миссия невыполнима» под заголовком «Смертельная расплата» будет разделен на две части. Первая выйдет в 2023 году, вторая – в 2024-м.