Том Хэнск поделился, сколько своих фильмов считает стоящими

За свою внушительную карьеру (с 1980 года) американский актер Том Хэнкс снялся более чем в 60 фильмах, и многие из них стали культовыми. А сколько своих работ артист сам считает стоящими? Эту цифру он назвал в новом интервью, и она может показаться вам чрезвычайно малой.

«Никто не знает, как снимать кино, хотя все думают, что знают, — поделился Том с изданием People. — Я снялся во множестве фильмов (и, по-моему, четыре из них довольно хороши), и я до сих пор поражаюсь тому, как фильмы складываются воедино. От проблеска идеи до мерцающего изображения на экране — весь процесс — это чудо».

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