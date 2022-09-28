Том Хэнск поделился, сколько своих фильмов считает стоящими

За свою внушительную карьеру (с 1980 года) американский актер Том Хэнкс снялся более чем в 60 фильмах, и многие из них стали культовыми. А сколько своих работ артист сам считает стоящими? Эту цифру он назвал в новом интервью, и она может показаться вам чрезвычайно малой.
«Никто не знает, как снимать кино, хотя все думают, что знают, — поделился Том с изданием People. — Я снялся во множестве фильмов (и, по-моему, четыре из них довольно хороши), и я до сих пор поражаюсь тому, как фильмы складываются воедино. От проблеска идеи до мерцающего изображения на экране — весь процесс — это чудо».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Какие именно свои картины Хэнкс считает удачными, он не стал называть. Но напомним, что в фильмографии 66-летнего актера выделяют «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Аполлон-13» (1995), «Спасти рядового Райана» (1998), «Зеленая миля» (1999), «Изгой» (2000), «Игры джентльменов» (2004), «Код да Винчи» (2006), «Чудо на Гудзоне» (2016) и «Прекрасный день по соседству» (2019). Он также известен как голос Шерифа Вуди в серии мультфильмов «История игрушек».