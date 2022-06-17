Том Харди оставил в Сети намек на третьего «Венома»

Актер якобы сел за разработку сценария фильма.
Том Харди

Том Харди стал звездой кинокомиксов. Фото: Global Look Press

16 июня голливудский актер Том Харди опубликовал в социальной сети картинку с чертиком, отдаленно напоминающим его персонажа из кинокомиксов Венома. Надпись под ней гласит, что артист вместе со сценаристкой Келли Марсел пишут новую историю. А может, уже написали.

Вот что опубликовал Том Харди. Фото: соцсети

Так как упомянутая женщина написала сценарий к первому и второму фильмам про Венома, фанаты тут же подумали, что эта парочка намекает на разработку сюжета третьей части.

Напомним, Харди подписал контракт на триквел еще в 2018 году, а весной 2022-го студия Sony подтвердила разработку третьего фильма. Фанаты комиксов с нетерпением ждут, когда же на экране пересекутся Веном Тома Харди и Человек-паук Тома Холланда. Намеков на это киновселенная Marvel уже оставила предостаточно.

Однако фильмы от Sony уже доказали, что черный пришелец-симбиот может и сам успешно выступить в собственном проекте. Конечно же, в первую очередь благодаря харизме Харди.

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