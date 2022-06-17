Том Харди оставил в Сети намек на третьего «Венома»

Так как упомянутая женщина написала сценарий к первому и второму фильмам про Венома, фанаты тут же подумали, что эта парочка намекает на разработку сюжета третьей части.

Напомним, Харди подписал контракт на триквел еще в 2018 году, а весной 2022-го студия Sony подтвердила разработку третьего фильма. Фанаты комиксов с нетерпением ждут, когда же на экране пересекутся Веном Тома Харди и Человек-паук Тома Холланда. Намеков на это киновселенная Marvel уже оставила предостаточно.

Однако фильмы от Sony уже доказали, что черный пришелец-симбиот может и сам успешно выступить в собственном проекте. Конечно же, в первую очередь благодаря харизме Харди.

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