Том Харди, Джоди Комер и Остин Батлер сыграют в фильме про байкеров

Режиссер драмы «Мад» Джефф Николс взялся за новый проект – художественный фильм, вдохновленный книгой The Bikeriders 1967 года. В актерский ансамбль зачислены Том Харди. Джоди Комер и звезда «Элвиса» Остин Батлер.
Сюжет развернется в 1960-х годах в Америке. Группа аутсайдеров создает мотоклуб, члены которого ведут свободный образ жизни. Но за десять лет их община превращается в злобную банду, в которой уже нет места первоначальным идеям вольных байкеров.
Как отмечает издание Deadline, многие известные актеры хотят поработать с этим режиссером. Ему быстро удалось собрать для нового фильма звездный состав. Съемки должны начаться уже в октябре.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что карьера Харди находится на пике с «Безумным Максом», «Веномом» и «Острыми козырьками». Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер как раз перебралась из сериалов в полнометражное кино — «Главный герой», «Последняя дуэль». У модельмена Батлера такая же ситуация. Он засветился в «Элвисе» и в «Однажды в Голливуде» и теперь появится во второй «Дюне».