Том Харди, Джоди Комер и Остин Батлер сыграют в фильме про байкеров

Режиссер драмы «Мад» Джефф Николс взялся за новый проект – художественный фильм, вдохновленный книгой The Bikeriders 1967 года. В актерский ансамбль зачислены Том Харди. Джоди Комер и звезда «Элвиса» Остин Батлер.

Сюжет развернется в 1960-х годах в Америке. Группа аутсайдеров создает мотоклуб, члены которого ведут свободный образ жизни. Но за десять лет их община превращается в злобную банду, в которой уже нет места первоначальным идеям вольных байкеров.

Как отмечает издание Deadline, многие известные актеры хотят поработать с этим режиссером. Ему быстро удалось собрать для нового фильма звездный состав. Съемки должны начаться уже в октябре.