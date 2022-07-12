Тиктокер Диана Астер получила роль в новом фильме Киностудии Горького

В Санкт-Петербурге развернулись съемки детективного фильма под рабочим названием «Чижик-Пыжик возвращается». Это новый проект легендарной Киностудии имени Горького, рассчитанный на семейную аудиторию.

Главные роли в нем исполняют дети. Одну из героинь сыграла тиктокер с миллионами подписчиков Диана Астер. Ей достался персонаж-блогер.

«Я впервые снимаюсь в таком масштабном проекте. И, честно признаться, немного нервничаю. Знаете, как в школе, когда выучишь стихотворение и боишься его забыть. Но я готовилась. В детстве я часто ходила в театр и всегда представляла себя главной героиней пьесы. А сейчас я снимаюсь в проекте одной из самых старейших и крупнейших в России Киностудии Горького», - поделилась эмоциями Диана.

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Детективная история рассказывает о том, как в День города в Санкт-Петербург на экскурсию приезжает школьный класс. Дети идут смотреть знаменитый памятник Чижику-Пыжику, но вдруг становятся свидетелями дерзкой кражи бронзовой птички. Два главных героя – «ботаник» и блогерша – сбегают от группы, чтобы раскрыть это преступление, а в итоге помогут многим людям и столкнутся с настоящими бандитами.

Питерские съемки продолжатся до конца лета. В прокат картина выйдет в 2023 году.

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