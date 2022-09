Страшно смешные: 7 фильмов и сериалов о нечисти, которые заставят вас смеяться

В оригинале мини-сериал назывался «Магическая легенда о лепреконах» (The Magical Legend of the Leprechauns). Это отличная сказка для семейного просмотра. Американский бизнесмен приезжает в Ирландию и неожиданно для себя вступает в контакт не только с потомками древних кельтов в пабах, но и с другими обитателями этой страны – лепреконами и феями.

А у тех, в свою очередь, творятся просто шекспировские страсти: магические существа враждуют веками, но и между ними находятся свои Ромео и Джульетта. Так что заморскому гостю приходится и магические конфликты решать, и собственными проблемами заниматься.

В актерском составе есть неожиданности: Вупи Голдберг играет могущественную волшебницу, а вокалист рок-группы The Who Роджер Долтри – короля фей.

Все магические существа разом: «Фантастические твари и где они обитают», 2016