Страшно смешные: 7 фильмов и сериалов о нечисти, которые заставят вас смеяться

А помните - был такой карантин? Два года назад мы все оказались заперты в четырех стенах собственных квартир и не знали, куда себя девать? В такой же ситуации оказался и персонаж Антона Филипенко.

Только он успел обрадоваться, что жена и ребенок проводят время карантина не с ним, а на даче, как выяснилось, что он в квартире не один. Таинственным образом у героя пропадают вещи, а магнитики на холодильнике и вовсе складываются в неприличную картинку…

Чтобы узнать, виноват ли во всех происшествиях реальный барабашка или богатое воображение сидельца на карантине, нужно досмотреть сериал до конца!

Русалка: «Всплеск», 1984

