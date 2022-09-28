Страшно смешные: 7 фильмов и сериалов о нечисти, которые заставят вас смеяться

26 сентября на ТНТ стартовал «Барабашка» – комедийный сериал о неведомой силе, которая поселяется дома у героя Антона Филипенко и изводит его своими проделками. Тeleprogramma.pro составила подборку фильмов и сериалов о мифических существах, которые не только пугают, но и смешат.
Домовой: «Барабашка», 2022
Фото: кадр из сериала «Барабашка»
А помните - был такой карантин? Два года назад мы все оказались заперты в четырех стенах собственных квартир и не знали, куда себя девать? В такой же ситуации оказался и персонаж Антона Филипенко.
Только он успел обрадоваться, что жена и ребенок проводят время карантина не с ним, а на даче, как выяснилось, что он в квартире не один. Таинственным образом у героя пропадают вещи, а магнитики на холодильнике и вовсе складываются в неприличную картинку…
Чтобы узнать, виноват ли во всех происшествиях реальный барабашка или богатое воображение сидельца на карантине, нужно досмотреть сериал до конца!
Русалка: «Всплеск», 1984
Фото: кадр из фильма «Русалка»
По всем параметрам этот фильм – классическая романтическая комедия 80-х. Милый простак, которого играет молоденький Том Хэнкс, встречает необычную девушку, влюбляется и преодолевает множество преград на пути к классическому голливудскому хэппи-энду.
Все же одна деталь выделяет «Всплеск» из множества подобных картин: подруга Тома Хэнкса – не просто со странностями, а самая настоящая русалка (Дэрил Ханна).
Описание фильма немного напоминает «Форму воды», но, в отличие от мрачной работы Дель Торо, «Всплеск» – милая и добрая лента, которая удачно дополнит уютный пледу и чашку какао в дождливый осенний вечер.
Оборотень: «Американский оборотень в Париже», 1997
Фото: кадр из фильма «Американский оборотень в Париже»
Культовый фильм 90-х, который в свое время в пух и прах разнесли кинокритики, но по сей день обожают зрители. Три молодых американца ищут приключения в Европе, и, конечно, их находят – прямо на Эйфелевой башне.
Один из героев спасает француженку, которая хочет совершить самоубийство, прыгнув с главной парижской достопримечательности. Потом выясняется, что красотка – оборотень.
Влюбленный же в нее американец тоже начинает превращаться в нечисть, одновременно пытаясь спасти и себя, и возлюбленную. В результате получается подобие «Американского пирога» с мистикой и экшном.
Кстати, фильм – ремейк более снятого в 80-е «Американского оборотня в Лондоне», который менее известен в России, но тоже стоит того, чтобы его посмотреть.
Гоблины: «Лабиринт», 1986
Фото: кадр из фильма «Лабиринт»
Два слова: Дэвид Боуи. Да, великий Зигги Стардаст, упавший на нашу грешную землю, сыграл в этом мюзикле одну из главных ролей. Еще и какую – короля гоблинов! В принципе, это уже весомый повод посмотреть ленту.
А еще – сказочный сюжет. 15-летняя Сара (совсем юная Дженнифер Коннелли) вынуждена сидеть с младшим братом, пока отец и мачеха в отъезде. Разумеется, ей это дело совсем не нравится, ребенок капризничает, и в сердцах Сара произносит что-то вроде заклинания, чтобы гоблины забрали ее противного братца. Сказано – сделано.
Осознав случившееся, девушка отправляется спасать братишку в королевство гоблинов. Где ее и ждет встреча с владыкой всех гоблинов в исполнении Боуи.
Древний демон: «Вий», 1967
Фото: кадр из фильма «Вий»
Главный советский хоррор по самому «ужасному» рассказу Николая Гоголя. Историю знают все, кто учился в средней школе: студент-философ Хома Брут (Леонид Куравлев) должен три ночи отпевать в деревенской церкви Панночку-ведьму (Наталья Варлей).
И каждый раз к нему является все новая и новая нечисть. Снятый в советское время фильм получился реально страшным, к тому же о нем рассказывали жуткие истории: мол, и на съемках творилась всякая чертовщина, и создателей преследовали несчастья.
Некоторые сцены из «Вия» и по сей день кажутся страшными, а вот другие, где полно всякой пластилиновой нечисти, выглядят, скорее, смешными. В новой версии «Вия» - 2018 года - снялся Александр Петров.
Лепреконы и феи: «Страна фей», 1999
Фото: кадр из фильма «Страна фей»
В оригинале мини-сериал назывался «Магическая легенда о лепреконах» (The Magical Legend of the Leprechauns). Это отличная сказка для семейного просмотра. Американский бизнесмен приезжает в Ирландию и неожиданно для себя вступает в контакт не только с потомками древних кельтов в пабах, но и с другими обитателями этой страны – лепреконами и феями.
А у тех, в свою очередь, творятся просто шекспировские страсти: магические существа враждуют веками, но и между ними находятся свои Ромео и Джульетта. Так что заморскому гостю приходится и магические конфликты решать, и собственными проблемами заниматься.
В актерском составе есть неожиданности: Вупи Голдберг играет могущественную волшебницу, а вокалист рок-группы The Who Роджер Долтри – короля фей.
Все магические существа разом: «Фантастические твари и где они обитают», 2016
Фото: кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»
Мы упоминаем первый фильм, но, конечно же, это франшиза, основанная на книгах Джоан Роулинг, и одновременно приквел к истории Гарри Поттера, у которого как раз была книга с названием как у первой части франшизы.
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Главный герой – магический зоолог Ньют Саламандер (любимец публики и обладатель «Оскара» Эдди Редмейн), который изучает всевозможных волшебных существ и даже перевозит их прямо в чемодане.
Собственно, со случайно перепутанного багажа и поиска пропавших фантастических тварей и начинается первый фильм. Два продолжения уже вышли, несмотря на всевозможные проблемы и препятствия – остановку съемок из-за пандемии, кэнселинг Джоан Роулинг и Джонни Деппа, который сыграл волшебника Грин-де-Вальта (последнего в итоге заменили на Мадса Миккельсена). На очереди четвертая, а возможно, и пятая часть франшизы.