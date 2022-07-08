«Столичная штучка» Аглая Шиловская отправилась покорять деревню

В Москве стартовали съемки мелодрамы «Столичная штучка» с Аглаей Шиловской и Александром Устюговым. Готовый фильм будет показан на канале «Россия».

По сюжету, женщину-менеджера из крупной московской компании отправляют в долгую командировку в тамбовскую глубинку. Из большого города героиня переезжает в село – к простым, бесхитростным людям и коровам. Ее задача – внедрить на деревне инновационную технологию.

Но чтобы расположить к себе рядовых работяг, женщине придется «выключить» столичную штучку и показать себя искреннюю. Если, конечно, она еще не забыла, что это такое. И в момент, когда героиня научится открывать другим свое сердце, к ней неожиданно может прийти любовь.

В съемках также заняты Анатолий Лобоцкий, Екатерина Соломатина, Елена Муравьева, Любовь Зайцева, Виктор Супрун, Андрей Финягин и другие актеры. Сельские просторы киношники поедут снимать в Московской области.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: