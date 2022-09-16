Стивен Кинг продал экранизацию нового бестселлера любимому режиссеру за доллар

Только 6 сентября у Стивена Кинга вышел новый роман Fairy Tale («Сказка»), а его уже собрались экранизировать. За дело взялся английский режиссер Пол Гринграсс («Кровавое воскресенье» 2002, «Превосходство Борна» 2004, «Потерянный рейс» 2006).

Причем знаменитый писатель является поклонником данного постановщика, поэтому продал ему права на экранизацию всего за 1 доллар.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

По жанру книга является темным фэнтези. Она рассказывает о 17-летнем мальчике, который нашел путь в ужасающий параллельный мир, где добро и зло находятся на грани войны. И последствия того, что произойдет там, обязательно отразятся на нашем мире.

«Сказка» — гениальное произведение. Классическая приключенческая история, а также тревожная современная аллегория», — цитирует Гринграсса издание Deadline.

Журналисты также отмечают, что киностудии и потоковые сервисы будут рьяно бороться за этот релиз.