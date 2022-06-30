Стивен Кинг назвал единственный фильм, с которого ушел из кинотеатра

На днях американский писатель Линвуд Баркли вышел в Twitter, чтобы высказаться о новом блокбастере «Мир Юрского периода: Господство». Литератор сообщил поклонникам, что это был первый фильм за последние несколько лет, на котором он встал и ушел из кинотеатра.

Среди прочих на твит своего коллеги отреагировал другой известный писатель — Стивен Кинг. Он тоже назвал фильм, который ему не захотелось досмотреть.

«Во взрослом возрасте я ушел только с одного фильма — «Трансформеров». Хотел бы знать, с каких еще фильмов люди уходили», — написал король ужасов в Twitter.

Фанаты Кинга не сразу поняли, какая именно картина имеется в виду, и переспросили, это был анимационный фильм «Трансформеры» 1986 года или же блокбастер режиссера Майкла Бэя с Шайей Лабафом и Меган Фокс в главных ролях.

Кинг ответил, что ушел с первого фильма Майкла Бэя. Почему ему так не понравились новые «Трансформеры», 74-летний писатель не стал объяснять.

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