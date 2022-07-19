Стартовали съемки сиквела «Дюны»

18 июля на официальной странице фильма «Дюна» в Twitter появилось сообщение о том, что начались съемки второй части фантастической картины.

Режиссер Дени Вильнев, а также актеры Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и Дейв Батиста вернулись к созданию масштабной космической эпопеи по культовому роману Фрэнка Герберта.

К актерскому составу также присоединились Кристофер Уокен, Остин Батлер, Флоренс Пью и Леа Сейду.

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Выход сиквела запланирован на ноябрь 2023 года.

Добавим, что двумя фильмами история «Дюны» не закончится. Уже запланированы третья часть и сериал-приквел.