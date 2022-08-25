Создатели франшизы «После» неожиданно сообщили о завершении съемок пятого фильма

25 августа в прокат вышла четвертая часть мелодраматической франшизы «После» с подзаголовком «Долго и счастливо». Вы думали, что на этом история Хардина и Тессы закончится? Мы тоже так думали… Но нет! Будет еще и пятый фильм.
24 августа официальный аккаунт франшизы в одной запрещенной в России социальной сети выложил видео, на котором исполнитель главной роли Хиро Файнс-Тиффин анонсирует пятую картину. Мало того, она не в планах, а уже снята!
«Я так рад наконец-то поделиться с вами важными новостями, — говорит на ролике 24-летний актер. — Мы только что завершили съемки пятого фильма «После»! Я пока не могу слишком много распространяться о нем, но могу сказать, что он будет называться «После всего» (After Everything в оригинале, — Прим. авт.). Не могу дождаться, когда вы все это увидите».
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Даже для западной кинопрессы это было шокирующей новостью. Ожидается, что пятая часть станет единственной, не основанной на книгах писательницы Анны Тодд. Ведь она не продолжала эту серию вслед за романом «После — долго и счастливо» (2015), а перешла на приквел.