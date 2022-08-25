Создатели франшизы «После» неожиданно сообщили о завершении съемок пятого фильма

25 августа в прокат вышла четвертая часть мелодраматической франшизы «После» с подзаголовком «Долго и счастливо». Вы думали, что на этом история Хардина и Тессы закончится? Мы тоже так думали… Но нет! Будет еще и пятый фильм.

24 августа официальный аккаунт франшизы в одной запрещенной в России социальной сети выложил видео, на котором исполнитель главной роли Хиро Файнс-Тиффин анонсирует пятую картину. Мало того, она не в планах, а уже снята!