Создатели фильма о Чебурашке показали, как будет выглядеть главный герой

Дети и взрослые встретятся со странным зверьком в Новый год 2023-го.
«Чебурашка»

«Чебурашка». Фото: стоп-кадр из тизера фильма 2023 года

20 июня компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер предстоящего семейного фильма «Чебурашка», который стартует в кино с 1 января 2023 года.

Напомним, в этой экранизации всех персонажей книги Эдуарда Успенского сыграли актеры, и только Чебурашка остался нарисованным с помощью 3D-графики. Как он выглядит, можно увидеть в конце ролика.

Гена теперь не крокодил, а пожилой ворчливый садовник, сыгранный Сергеем Гармашом. Компанию знаменитому актеру составили его коллеги Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и Елена Яковлева. Свой голос ушастому зверьку подарила актриса Ольга Кузьмина, которой не впервой озвучивать мультяшного персонажа.

Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, снявший «День радио», «О чем говорят мужчины» и «Последнего богатыря».

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