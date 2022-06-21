Создатели фильма о Чебурашке показали, как будет выглядеть главный герой

20 июня компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер предстоящего семейного фильма «Чебурашка», который стартует в кино с 1 января 2023 года.
Напомним, в этой экранизации всех персонажей книги Эдуарда Успенского сыграли актеры, и только Чебурашка остался нарисованным с помощью 3D-графики. Как он выглядит, можно увидеть в конце ролика.
Гена теперь не крокодил, а пожилой ворчливый садовник, сыгранный Сергеем Гармашом. Компанию знаменитому актеру составили его коллеги Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и Елена Яковлева. Свой голос ушастому зверьку подарила актриса Ольга Кузьмина, которой не впервой озвучивать мультяшного персонажа.
Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, снявший «День радио», «О чем говорят мужчины» и «Последнего богатыря».