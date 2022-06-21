Создатели фильма о Чебурашке показали, как будет выглядеть главный герой

20 июня компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер предстоящего семейного фильма «Чебурашка», который стартует в кино с 1 января 2023 года.

Напомним, в этой экранизации всех персонажей книги Эдуарда Успенского сыграли актеры, и только Чебурашка остался нарисованным с помощью 3D-графики. Как он выглядит, можно увидеть в конце ролика.