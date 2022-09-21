Создатели фильма «Блондинка» просили разрешения на съемки у могилы Мэрилин Монро

Создатели нового фильма «Блондинка» уже рассказывали, что чувствовали присутствие духа Мэрилин Монро на съемочной площадке. Так они еще и ходили на могилу легенды Голливуда, чтобы попросить у нее разрешения рассказать ее историю. Сплошная мистика…

В новом интервью исполнительница главной роли, 34-летняя актриса Ана де Армас рассказала, как это было.