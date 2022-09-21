Создатели фильма «Блондинка» просили разрешения на съемки у могилы Мэрилин Монро

Создатели нового фильма «Блондинка» уже рассказывали, что чувствовали присутствие духа Мэрилин Монро на съемочной площадке. Так они еще и ходили на могилу легенды Голливуда, чтобы попросить у нее разрешения рассказать ее историю. Сплошная мистика…
В новом интервью исполнительница главной роли, 34-летняя актриса Ана де Армас рассказала, как это было.
«У нас была большая открытка, и все в команде написали ей сообщение, — цитирует артистку журнал AnOther. - Потом мы пошли на кладбище и положили это на ее могилу. Так мы просили разрешения. Все чувствовали огромную ответственность, и мы прекрасно понимали ту сторону истории, которую собирались рассказать, — историю Нормы Джин, человека, стоящего за этим персонажем, Мэрилин Монро. Кем она была на самом деле?»
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Напомним, премьера «Блондинки» состоялась в начале осени на Венецианском кинофестивале, и критики восторженно приветствовали этот фильм. Релиз байопика на Netflix запланирован на 28 сентября.