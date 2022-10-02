Sony Pictures перенесет историю Тарзана в наши дни

Новости из мира большого кино: голливудская студия Sony Pictures приобрела права на экранизацию истории Тарзана у наследников писателя Эдгара Райса Берроуза, который в 1912 году подарил миру легенду о мальчике, воспитанном обезьянами.
Новые владельцы прав собираются «полностью переосмыслить» эту историю и перенести ее в 21-й век. Сценариста, режиссера и продюсеров у будущего фильма пока нет – пока что ищется ключевая идея для проекта.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, хотя студия и не подтвердила ему данную новость.
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История Тарзана известна всем. Потерянный мальчик вырос в джунглях, воспитанный обезьянами. Судьба свела с молодой англичанкой, которая влюбилась в дикого юношу и забрала его к себе на родину. Но сын дикой природы увидел, что современная цивилизация еще более варварская, чем привычные ему джунгли, и вернулся в Африку, где у него было еще немало приключений.
Добавим, что в 2016 году студия Warner Bros. попыталась запустить новую кинофраншизу о Тарзане с Александром Скарсгардом, Марго Робби и Сэмюэлом Джексоном. Фильм собрал приличную сумму в прокате, но не зацепил зрителей и критиков. Посмотрим, что получится у Sony.