Sony Pictures перенесет историю Тарзана в наши дни

Новости из мира большого кино: голливудская студия Sony Pictures приобрела права на экранизацию истории Тарзана у наследников писателя Эдгара Райса Берроуза, который в 1912 году подарил миру легенду о мальчике, воспитанном обезьянами.

Новые владельцы прав собираются «полностью переосмыслить» эту историю и перенести ее в 21-й век. Сценариста, режиссера и продюсеров у будущего фильма пока нет – пока что ищется ключевая идея для проекта.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, хотя студия и не подтвердила ему данную новость.