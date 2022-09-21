Снова Хэнкок? Уилл Смит может стать звездой блокбастера о людях со сверхспособностями

Киностудия Paramount Pictures собирается экранизировать роман американского писателя Маркуса Саки Brilliance («Блеск»), речь в котором идет о людях с суперспособностями.
Сценарий к этому проекту написал Акива Голдсман, а продюсером выступает опальный в Голливуде актер Уилл Смит. Данная пара уже работала вместе над фантастическими блокбастерами «Я, робот», «Я — легенда» и «Хэнкок».
Как пишет издание Deadline, источники, близкие к проекту, говорят, что Смит не планирует играть главную роль, он хочет остаться за кадром. Однако изначально предполагалось, что именно он станет звездой этой картины. Теперь же, после скандала с пощечиной на «Оскаре», актер может сторониться попадания на экран, дабы не «завалить» весь проект. Но мы все же надеемся, что он в скором времени вернется в боевики.
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По сюжету Brilliance в будущем 1% людей начал рождаться с суперсопобностями, и общество пытается как-то контролировать этот процесс, чтобы не скатиться в хаос. Главный герой — федеральный агент, который выслеживает и уничтожает суперсильных преступников. В этом ему помогает дар провидения, так как он и сам одаренный. И дочь у него тоже из особенных людей.
Также сообщается, что режиссером фильма назначена двукратная обладательница «Оскара» (за короткометражки) и четырехкратная обладательница «Эмми» Шармин Обаид. Для нее это будет дебют в режиссуре полнометражного фильма. Но недавно она сняла для Marvel супергеройский сериал «Мисс Марвел», так что постановщица уже в теме.