Снова Хэнкок? Уилл Смит может стать звездой блокбастера о людях со сверхспособностями

Киностудия Paramount Pictures собирается экранизировать роман американского писателя Маркуса Саки Brilliance («Блеск»), речь в котором идет о людях с суперспособностями.

Сценарий к этому проекту написал Акива Голдсман, а продюсером выступает опальный в Голливуде актер Уилл Смит. Данная пара уже работала вместе над фантастическими блокбастерами «Я, робот», «Я — легенда» и «Хэнкок».

Как пишет издание Deadline, источники, близкие к проекту, говорят, что Смит не планирует играть главную роль, он хочет остаться за кадром. Однако изначально предполагалось, что именно он станет звездой этой картины. Теперь же, после скандала с пощечиной на «Оскаре», актер может сторониться попадания на экран, дабы не «завалить» весь проект. Но мы все же надеемся, что он в скором времени вернется в боевики.

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