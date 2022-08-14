Скидыщ! Объявлена дата выхода четвертой полнометражки «Кунг-фу панда»

Воин дракона и Неистовая пятерка вернутся на большие экраны в 2024 году. Компания Universal Pictures объявила, когда выйдет четвертая часть полнометражного мультфильма «Кунг-фу панда».
В предыдущих картинах 2008, 2011 и 2016 годов панда По выучил кунг-фу, стал защитником Китая, одолел сильнейших врагов и узнал секреты своего прошлого. Трилогия собрала в прокате 1,8 миллиарда долларов и породила большую франшизу из короткометражек и мультсериалов.
Казалось бы, кунг-фу панда добилось всего, чего могла в своей сказочной вселенной и за ее пределами. Но у аниматоров DreamWorks появились еще идеи. Как передает издание Variety, подробности проекта еще не раскрываются, известна лишь дата релиза четвертой части - 8 марта 2024 года. Готовьте Галустяна.