Сиквелу мультфильма «Головоломка» от Pixar дали зеленый свет

Продолжение официально анонсировано.
«Головоломка»

«Головоломка». Фото: кадр из мультфильма 2015 года

Анимационные студии Disney и Pixar объявили о разработке сиквела мультфильма «Головоломка» (Inside Out) 2015 года. Продолжение выйдет летом 2024-го.

Правда, команда проекта значительно поменялась. Из актеров озвучки пока вернулась только Эми Полер, подарившая свой голос Радости.

Напомним, первый мультфильм повествует об 11-летней девочке, точнее о том, что происходит у нее в голове. А там живут эмоции Радость, Печаль, Брезгливость, Гнев и Страх. Чтобы юная героиня преодолела свои трудности взросления, её «голосам в голове» нужно научиться работать сообща.

В русском дубляже первый мультфильм озвучили певица Натали, Олеся Железняк, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Владимир Епифанцев.

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