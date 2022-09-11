Сиквелу мультфильма «Головоломка» от Pixar дали зеленый свет

Анимационные студии Disney и Pixar объявили о разработке сиквела мультфильма «Головоломка» (Inside Out) 2015 года. Продолжение выйдет летом 2024-го.

Правда, команда проекта значительно поменялась. Из актеров озвучки пока вернулась только Эми Полер, подарившая свой голос Радости.

Напомним, первый мультфильм повествует об 11-летней девочке, точнее о том, что происходит у нее в голове. А там живут эмоции Радость, Печаль, Брезгливость, Гнев и Страх. Чтобы юная героиня преодолела свои трудности взросления, её «голосам в голове» нужно научиться работать сообща.