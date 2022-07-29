Сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер не будет: франшизу снова перезапустят

Еще недавно актриса Алисия Викандер говорила о том, как она хочет вернуться к роли молодой Лары Крофт и все-таки снять сиквел фильма Tomb Raider 2018 года. Однако последние новости делают это желание невозможным.

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer потеряла права на экранизацию популярной компьютерной игры. По договоренности она должна была заявить о начале разработки сиквела до мая 2022 года, но этого не случилось. Теперь права вернулись к компании, разработавшей игру, и за них борются многие голливудские студии.

Инсайдеры издания The Wrap говорят, что франшизу снова ждет перезагрузка. Викандер и команда фильма 2018 года уже не связаны с проектом.