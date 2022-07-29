Сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер не будет: франшизу снова перезапустят

Студия MGM потеряла права на экранизацию компьютерной игры.
«Tomb Raider: Лара Крофт»

Алисия Викандер в фильме «Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года. Фото: MGM

Еще недавно актриса Алисия Викандер говорила о том, как она хочет вернуться к роли молодой Лары Крофт и все-таки снять сиквел фильма Tomb Raider 2018 года. Однако последние новости делают это желание невозможным.

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer потеряла права на экранизацию популярной компьютерной игры. По договоренности она должна была заявить о начале разработки сиквела до мая 2022 года, но этого не случилось. Теперь права вернулись к компании, разработавшей игру, и за них борются многие голливудские студии.

Инсайдеры издания The Wrap говорят, что франшизу снова ждет перезагрузка. Викандер и команда фильма 2018 года уже не связаны с проектом.

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Напомним, в 2001 и 2003 годах вышли два боевика «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», ставшие экранизациями компьютерной игры Tomb Raider. Главную роль сыграла Анджелина Джоли, картины заработали в прокате 432 миллиона долларов.

В 2018-м вышел перезапуск-приквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер. Его кассовые сборы составили 274 миллиона долларов. Планировалось снять его продолжение, но теперь сиквела можно не ждать.

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