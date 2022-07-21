Сиквел «Холопа» выпустят в конце 2023 года

Второму «Холопу» быть! 20 июля на защите проектов лидеров отечественного кино в Фонде кино компания Yellow, Black & White представила проект сиквела.
Актеры и создатели оригинала вернутся на свои позиции во второй части. Бюджет картины составит 500 миллионов рублей.
Как передает «Бюллетень кинопрокатчика», съемки запланированы в сентябре-октябре 2022 года и в мае-июне 2023-го. А релиз состоится в декабре следующего года.
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Напомним, популярная и поучительная российская комедия «Холоп» 2019 года рассказывает о молодом мажоре, который даже своего папу-олигарха удивил наглыми выходками. «Золотого сынка» решили перевоспитать, закинув его в прошлое на пару веков назад. Но не посредством магии, а с помощью огромной команды актеров и киношников.
В фильме Клима Шипенко снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Иван Охлобыстин и другие звезды.