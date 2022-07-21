Сиквел «Холопа» выпустят в конце 2023 года

Второму «Холопу» быть! 20 июля на защите проектов лидеров отечественного кино в Фонде кино компания Yellow, Black & White представила проект сиквела.

Актеры и создатели оригинала вернутся на свои позиции во второй части. Бюджет картины составит 500 миллионов рублей.

Как передает «Бюллетень кинопрокатчика», съемки запланированы в сентябре-октябре 2022 года и в мае-июне 2023-го. А релиз состоится в декабре следующего года.