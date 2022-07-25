Шесть фильмов и сериалов про неуживчивых соседей

Ирина Владимировна любит своего сына Женю, но их отношения далеки от идеальных. Женщина чересчур опекала парня, поэтому с возрастом он стал от нее отдаляться. Чтобы наладить контакт, Ирина и Женя отправляются к семейному психологу.

Выслушав рассказ, доктор советует Жене пожить отдельно от матери — благо, у нее есть квартира, которую она сдает в аренду туристам. Но переезд становится для Жени серьезным испытанием, и все из-за чудаковатых соседей, которые постоянно меняются.

«Мне плевать, кто вы» — образцовый ситком, который в наших широтах встретишь нечасто. Каждая серия посвящена безумной встрече Жени с новым соседом. Отношения с девушками, стремление к самостоятельности, страх перед сложным выбором — шоу обыгрывает все краеугольные проблемы, присущие пубертату.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Соседи. На тропе войны»