Шесть фильмов и сериалов про неуживчивых соседей

Каково это — иметь соседа, который тебя бесит? На этот вопросы отвечали многие режиссеры и сценаристы. Мы выбрали шесть фильмов и сериалов, которые ярко раскрывают всегда актуальный конфликт людей, живущих рядом. В нашем подборке — комедии с Сетом Рогеном и Беном Стиллером, триллер в духе Хичкока и классика 80-х.
«Война семей»
Кадр из сериала «Война семей»
У Миши и Димы крепкая дружба. Они вместе учились в школе, служили в одной роте в армии, а сейчас у них общий бизнес. Скоро друзья станут настоящей семьей — их дети Вадим и Арина полюбили друг друга и хотят пожениться. Но во время церемонии внезапно всплывает страшная тайна. В результате Дима и Миша становятся заклятыми врагами, живущими по соседству в роскошных загородных домах.
Главное украшение «Войны семей» — дуэт Александра Робака и Егора Бероева. Первый здорово справился с ролью вспыльчивого и бойкого Миши, а второму отлично подошла роль интровертного Димы. Шоу точно понравится тем, кто любит комедии положений, а еще фанатам группы «Чайф», чьи песни играют особую роль в жизни Миши.
«Мне плевать, кто вы»
Кадр из сериала «Мне плевать, кто вы»
Ирина Владимировна любит своего сына Женю, но их отношения далеки от идеальных. Женщина чересчур опекала парня, поэтому с возрастом он стал от нее отдаляться. Чтобы наладить контакт, Ирина и Женя отправляются к семейному психологу.
Выслушав рассказ, доктор советует Жене пожить отдельно от матери — благо, у нее есть квартира, которую она сдает в аренду туристам. Но переезд становится для Жени серьезным испытанием, и все из-за чудаковатых соседей, которые постоянно меняются.
«Мне плевать, кто вы» — образцовый ситком, который в наших широтах встретишь нечасто. Каждая серия посвящена безумной встрече Жени с новым соседом. Отношения с девушками, стремление к самостоятельности, страх перед сложным выбором — шоу обыгрывает все краеугольные проблемы, присущие пубертату.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Соседи. На тропе войны»
Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны»
Мак и Кeлли поженились недавно и уже воспитывают ребенка. После переезда Мак продолжает трудиться в офисе, а его супруга занимается домашними делами. Все складывается хорошо, пока их семейный покой не нарушают студенты, поселившиеся по соседству.
Каждую ночь молодежь затевает громкие вечеринки, превращая жизнь Мака и Келли в настоящий ад. Со временем соседство переходит в противостояние: тусовщики все время издеваются и разыгрывают молодых родителей. Ответ не заставит себя долго ждать.
«Соседи. На тропе войны» — не только отличная комедия о конфликте поколений, но и настоящий подарок киноманам. Их ждет ворох культурных отсылок: от шуток про «Сопрано» до словесных перепалок о лучшем экранном Бэтмене.
«Дюплекс»
Кадр из фильма «Дюплекс»
Алекс и Нэнси нашли квартиру своей мечты, но радоваться рано. Дело в том, что их соседка — вредная и неуживчивая старушка. Назло паре она устраивает репетиции духового оркестра, включает телевизор на всю громкость и совершает другие пакости. В отчаянии Алекс и Нэнси нанимают киллера, чтобы устранить ее, но план идет насмарку. Ответ пожилой женщины будет сокрушительным. Кто же победит?
«Дюплекс» — лихо закрученная комедия. Даже если вы смотрели десятки фильмов про воинствующих соседей, вы точно будете удивлены (чего только стоит виртуозный план старушки!). Бонусом — яркий перформанс Бена Стиллера.
«Паранойя»
Кадр из фильма «Паранойя»
После драки с преподавателем Кейл оказывается на скамье подсудимых, а затем под и домашним арестом. Удушливые серые будни протекают мучительно. От нечего делать Кейл начинает следить за соседями через окно. Бездумное занятие захватывает юношу, когда он начинает подозревать, что рядом с ним живет настоящий маньяк.
Фильм с Шайей ЛаБафом (здесь он играет одну из лучших своих ролей) — идейный собрат классики Альфреда Хичкока «Окно во двор» и недавнего триллера «Женщина в окне» с Эми Адамс.
«Паранойя» тоже обращается к теме вуайеризма. Привычка подсматривать за людьми приводит Кейла к серьезной дилемме: он свихнулся или же стал единственным человеком, кто может спасти окружающих от душегуба?
«Предместье»
Кадр из фильма «Предместье»
Рэй — заурядный обитатель американской глубинки. Получив долгожданный отпуск, он решает провести его на природе и за просмотром телика. Но не тут-то было.
Внезапно из окна начинают доноситься странные звуки. Их источник — дом по соседству, который заняли загадочные чудаки. По ночам они шумят у себя в подвале, а днем роют ямы на заднем дворе. Кто же они? Серийные маньяки? Или безобидные люди со своими странностями?
«Предместье» — едкий сплав хоррора и черной комедии. Жутковатые сцены перемежаются комичными зарисовками из будней Рэя и его друзей, оказавшихся в шаге от войны с соседями. Поклонники обоих жанров, а также фильмов 80-х и Тома Хэнкса, будут в восторге.