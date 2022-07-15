Шаг вперед для российского кино: вышел трейлер экранизации романа «Сердце пармы»

По сюжету, русский князь-христианин влюбился в ведьму из полудикого языческого народа. Естественно, соотечественники не простили ему такой «жены». Платить за любовь придется в кровавых битвах. Классический конфликт между чувством и долгом, но снято не хуже, чем «Игра престолов». По крайней мере, зрители в комментариях к трейлеру остались довольны.

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В картине снялись Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Роза Хайруллина, Елена Панова и другие известные актеры. Режиссером выступил Антон Мегердичев, ранее снявший блокбастер «Движение вверх».

Выход фильма в кино намечен на 6 октября.