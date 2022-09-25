Сама себе гениальный детектив: вышел трейлер сиквела «Энолы Холмс» от Netflix

24 сентября Netflix опубликовал трейлер и постер сиквела комичного детектива «Энола Холмс» - про младшую сестру Шерлока Холмса, которая тоже возомнила себя великой сыщицей.

Главную героиню играет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, ее знаменитого старшего брата – Генри Кавилл, а их мать - Хелена Бонем Картер.

Во второй части Энола откроет в Лондоне собственное детективное агентство, но все клиенты будут негодовать от того, что она – юная девушка, а им подавай ее гениального старшего брата, который, кажется, ушел в депрессию. Но вот у сыщицы появляется достойное дело – девочка просит найти свою пропавшую сестру, которая работала на спичечной фабрике. Эти поиски приведут Энолу из промышленных трущоб в высший свет лондонской знати.